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Раннее начало пожароопасного сезона прогнозируют в Оренбуржье

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Рослесхоз составил прогноз для регионов Приволжского федерального округа, в Оренбургской области лесные пожары могут начаться раньше обычного.

Повышенный уровень пожарной опасности в природных условиях в ряде регионов ожидается уже в апреле. Неблагоприятный прогноз составлен для центральной, южной и восточной частей Оренбургской области, сообщает РИА «Оренбуржье». Также ранние лесные и степные пожары возможны в южной части Башкортостана.

В регионах начинается подготовка лесопожарной и необходимой техники.

О раннем начале пожароопасного сезона уже заявили в Приморье. На нескольких территориях снега выпало значительно меньше нормы. Малоснежная зима иссушает почву.

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