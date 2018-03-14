Водители общественного транспорта Уфы отказываются объявлять остановки

Жители Уфы жалуются на то, что в общественном транспорте им не объявляют остановки. Эта норма установлена законом, однако рычагов воздействия на тех, кто ее не придерживается, не существует, отмечают эксперты.

Кроме того, как сообщил представитель городского управления транспорта и связи Альберт Сафаров, у автопредприятий нет денег на то, чтобы закупить новую партию автоинформаторов для объявления остановок в пассажирских автобусах.

Между тем, отмечает ИА «МедиаКорСеть», водителей, которые игнорируют требование самостоятельно называть остановки, с каждым днем в Уфе становится всё больше. Не так давно агентство даже проводило акцию «Немой автобус» в надежде обратить внимание на существующую проблему, однако она завершилась безрезультатно.

В середине февраля портал iz.ru сообщал о том, что в Башкирии не хватает автобусов. Из-за этого, в частности, на протяжении нескольких лет остаются отрезанными от внешнего мира жители двух населенных пунктов — поселка Калининский и села Пушкинское.