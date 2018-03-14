Прямой эфир

Омичи смогут со смартфонов оплатить проезд в общественном транспорте

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Омске полноценно запускают приложение, которое позволяет оплачивать с телефона проезд в общественном транспорте, система уже отработана на автобусах и трамваях.

Приложение Sigma Digital работает на ОС Android и превращает смартфон в инструмент для оплаты проезда. Пользователю необходимо привязать банковскую карту. С 14 февраля оплачивать проезд бесконтактным способом с помощью телефона могли пассажиры трамваев и троллейбусов. С 15 марта в систему добавятся автобусы, сообщает РИА «Омск-информ».

Для граждан без льгот стоимость проезда составит 22 рубля. Для студентов предусмотрена скидка — 19 рублей.

К лету разработчики планируют запустить приложение для телефонов на iOS.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Первый частный трамвай «Чижик» начнет возить петербуржцев с 7 марта
Льготников высаживают из автобусов на мороз в Биробиджане

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017