Омичи смогут со смартфонов оплатить проезд в общественном транспорте

В Омске полноценно запускают приложение, которое позволяет оплачивать с телефона проезд в общественном транспорте, система уже отработана на автобусах и трамваях.

Приложение Sigma Digital работает на ОС Android и превращает смартфон в инструмент для оплаты проезда. Пользователю необходимо привязать банковскую карту. С 14 февраля оплачивать проезд бесконтактным способом с помощью телефона могли пассажиры трамваев и троллейбусов. С 15 марта в систему добавятся автобусы, сообщает РИА «Омск-информ».

Для граждан без льгот стоимость проезда составит 22 рубля. Для студентов предусмотрена скидка — 19 рублей.

К лету разработчики планируют запустить приложение для телефонов на iOS.