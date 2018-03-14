МИД РФ: Россия запрашивает консульский доступ к дочери Скрипаля Юлии

Россия запрашивает у Великобритании консульский доступ к дочери бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля Юлии. Об этом сообщает Министерство иностранных дел России.

По данным внешнеполитического ведомства, консульский доступ к Юлии Скрипаль, которая является гражданкой России, запрашивает российское посольство в Лондоне. На данный момент она и ее отец находятся в больнице и остаются в критическом состоянии после отравления в английском городе Солсбери.

Ранее портал iz.ru сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о непричастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Также Песков выразил надежду на конструктивизм Соединенных Штатов в отношении этого дела.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия серьезно пострадали рядом с одним из торговых центров Солсбери из-за взаимодействия с нервно-паралитическим газом. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в причастности к покушению.