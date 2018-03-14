Прямой эфир

МИД РФ: Россия запрашивает консульский доступ к дочери Скрипаля Юлии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия запрашивает у Великобритании консульский доступ к дочери бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля Юлии. Об этом сообщает Министерство иностранных дел России.

Смертельно опасный «Новичок»
Что известно о таинственном боевом яде из России

По данным внешнеполитического ведомства, консульский доступ к Юлии Скрипаль, которая является гражданкой России, запрашивает российское посольство в Лондоне. На данный момент она и ее отец находятся в больнице и остаются в критическом состоянии после отравления в английском городе Солсбери.

Ранее портал iz.ru сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о непричастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Также Песков выразил надежду на конструктивизм Соединенных Штатов в отношении этого дела.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия серьезно пострадали рядом с одним из торговых центров Солсбери из-за взаимодействия с нервно-паралитическим газом. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в причастности к покушению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Истек срок британского ультиматума России по «делу Скрипаля»
В США предложили ввести санкции против России из-за отравления Скрипаля

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017