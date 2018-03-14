Песков исключил власти США и Британии из международной общественности

Правительства США и Великобритании при всем уважении не могут являться международной общественностью в полной мере. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналиста о многочисленных обвинениях в адрес России, которые подтверждала международная общественность, Дмитрий Песков, услышав, что имеются в виду власти США и Британии, заметил, что данные страны не могут ею считаться в полной мере. Кроме того, пресс-секретарь отметил, что никаких доказательств обвинений нет.

Речь идет об обвинениях России в хакерских атаках и аннексии Крыма. По мнению Пескова, доказательств участия России в хакерских атаках представлено не было. Что же касается Крыма, то пресс-секретарь заявил, что речь идет о легитимных решениях, которые были приняты крымским парламентом и подтверждены референдумом.