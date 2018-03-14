Руководитель ветцентра в Тюменской области пропустил начало эпидемии АЧС

В Тюменской области в суд передают уголовное дело в отношении директора Исетского ветеринарного центра, он не принял мер, когда были выявлены признаки начала эпидемии африканской чумы свиней.

Животные начали гибнуть в селе Шолохово в ноябре 2017 года. В итоге на ферме пришлось перебить большое поголовье свиней, территорию Шолохово объявили зоной чрезвычайной ситуации, а эпидемия распространилась в нескольких регионах, пишет портал «Наш город». По данным прокуратуры, в распоряжении директора ветцентра имелись объективные патологоанатомические и клинические данные, но он не принял своевременных мер для выявления вируса.

Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность». Прокуратура готовится к передаче материалов в суд. Директору ветцентра грозит штраф до 120 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы на срок до одного года.