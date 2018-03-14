Песков рассказал о планах Путина на 19 марта

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина ответил на вопрос журналистов о планах главы государства на 19 марта, день после выборов.

«Да, у президента есть рабочие планы на 19 марта. Я не буду их анонсировать. Это будет обычный рабочий день», — сообщил представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил журналистам, что место голосования Путина пока неизвестно. 14 марта российский лидер посетит с рабочим визитом Крым.

Глава государства посетит новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополь, далее направится в Севастополь, где пообщается с представителями общественности города и примет участие в митинге, который посвящен годовщине референдума воссоединения с Россией.

«Подчеркиваю, это не электоральное мероприятие. На этом президент завершит свое пребывание в Крыму и Севастополе и вернется в Москву», — заявил Песков.

Кроме того, в Кремле напомнили, что российское законодательство позволяет гражданину проголосовать в любом регионе.