Ледяной дождь ожидается в Москве в среду вечером. Об этом сообщил центр погоды «Фобос».

Ухудшение погоды начнется во второй половине дня после 15 часов.

Вероятность выпадения осадков смешанной фазы вырастет, не исключена вероятность ледяных дождей. Ближе к полуночи они сменятся мокрым снегом.

По прогнозам синоптиков, в четверг в столичном регионе выпадение осадков усилится и наступит существенное похолодание, сообщает телеканал «Звезда».

Накануне Гидрометцентр ввел «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области на среду. На дорогах возможна гололедица. В столице прогнозируется шквалистый ветер, порывы которого могут достигать 15 м/с.