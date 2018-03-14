Центр поддержки социального бизнеса появится в Свердловской области

На встрече представителей малого и среднего бизнеса в Екатеринбурге было решено создать центр поддержки социального бизнеса. Такое поручение дал правительству Свердловской области губернатор региона Евгений Куйвашев.

Как передает TagilCity.ru, в прошлом году на субсидии предпринимателям из бюджета было выделено 500 млн рублей, в этом году сумма возрастет до 1,7 млрд рублей. В 2019-м объем поддержки социального бизнеса будет еще больше, пишет «Вечерний Екатеринбург».

Ранее в правительстве РФ приступили к отбору подлежащих коррекции требований к бизнесу. Эта работа проводится в рамках реализации приоритетного проекта правительства по реформе контроля и надзора. Требования к предпринимателям, которые были введены до 2010 года (когда появился механизм оценки регулирующего воздействия), планируется вынести на широкое обсуждение.