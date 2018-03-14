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Приют для домашних животных обстреляли в Липецке

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Сотрудники приюта для домашних животных устроили погоню за машиной, водитель и пассажиры которой устроили пальбу, стрелки задержаны с привлечением полиции.

Трое мужчин подъехали к приюту «Территория спасения Липецк» в вечернее время и произвели несколько выстрелов. Волонтеры испугались и начали кричать, что вызовут полицию. После этого злоумышленники попытались скрыться, но за ними на своем автомобиле поехала руководитель приюта.

Женщина проследила за стрелками до подъезда и вызвала полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленников, оружие изъято.

При осмотре выяснилось, что мужчины стреляли из шумовой копии боевого оружия, сообщает GOROD48. Они заявили, что просто развлекались и не собирались кому-то вредить. Уголовное дело возбуждено не будет, однако стрелков могут привлечь к административной ответственности.

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