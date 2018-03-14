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Саратовским коммунальщикам разрешат шуметь по ночам

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Депутаты Саратовской областной думы решили внести изменения в статью об административных правонарушениях на территории региона. Она касается формулировки в части использования звуковоспроизводящей аппаратуры на повышенной  громкости.

Как уточняет ИА «Взгляд-инфо», в числе исключений — проведение аварийных, спасательных работ, а также пресечение правонарушений.

В феврале власти Саратова одобрили несколько федеральных норм «тишины». В новом нормативном акте указано, что нельзя шуметь в период с 23:00 до 7:00, то есть интервал был сокращен на два часа.

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