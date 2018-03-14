Объявление о продаже ребенка на органы проверяет полиция в Челябинске

Сообщение «Продам ребенка на органы!» заметили сотрудники правоохранительных органов в социальных сетях, полицейские уже связались с матерью малыша.

В посте содержалась фотография ребенка и телефон матери. Под видом покупателя полицейский написал автору объявления. Ответила женщина, которая сообщила, что малыш будет стоить 200 тыс. рублей. Также «продавец» уточнила адрес, где забрать мальчика.

Сотрудники правоохранительных органов наведались по указанному адресу. Мама ребенка удивилась насчет объявления и сообщила, что не собиралась продавать сына. Женщина предположила, что объявление написала ее бывшая подруга, которая месяцем ранее публиковала другое предложение от имени пострадавшей — об оказании услуг интимного характера. Об этом пишет ИА «Ура.ру».

В полиции уже приняли заявление от потерпевшей матери. По факту публикации ложных объявлений начата проверка.