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Более 10 военных погибли при нападении талибов на западе Афганистана

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Фото: REUTERS/Omar Sobhani
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Не менее 12 военных стали жертвами нападения боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) на западе Афганистана.

Вооруженные люди атаковали пост подразделения национальной безопасности в провинции Фарах в ночь с 13 на 14 марта, рассказал секретарь местного совета Дадулла Конех.

Между тем силовые структуры провинции пока не подтвердили эту информацию, передает «Интерфакс».

Как сообщал портал iz.ru, в среду утром, 14 марта, машина с полицейскими подорвалась на юге Афганистана.

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