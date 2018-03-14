Набережная озера Кабан в Казани откроется в июне

Открытие первой очереди новой набережной озера Кабан в Казани намечено на июнь 2018 года. Ход работ по благоустройству проконтролировал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Проект китайской компании «Туненскейп» стартовал в апреле прошлого года, передает ProKazan.ru. Ее специалисты известны в мире экологическими инициативами. Стоимость преображения набережной в Казани составляет 150 млн рублей.

Напомним, власти Казани подбирают место для строительства концертного зала, который станет крупнейшим в городе: планируемая вместимость — около 3 тыс. человек. Об этом рассказал мэр Ильсур Метшин. Среди вариантов расположения оказались территории за дворцом единоборств «Ак Барс», между центром семьи «Казан» и «Ривьерой», у пескобазы рядом с Адмиралтейской слободой.