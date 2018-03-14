Пресса узнала обстоятельства смерти соратника Березовского в Лондоне

Тело Николая Глушкова, предпринимателя и соратника Березовского, было найдено в его доме в Лондоне.

По некоторым данным, у мужчины выявлены следы удушья, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Вместе с тем представители британской полиции назвали его смерть «необъяснимой». Расследованием этого дела занимается контртеррористический отдел Скотленд-Ярда.

Предприниматель Николай Глушков скончался в столице Великобритании в понедельник, 12 марта.

В 2000 году российский суд приговорил его к трем годам лишения свободы по делу о хищении средств авиакомпании «Аэрофлот», в которой он ранее занимал пост заместителя генерального директора.

После отбывания срока предприниматель получил политическое убежище в Великобритании.