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Пресса узнала обстоятельства смерти соратника Березовского в Лондоне

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Тело Николая Глушкова, предпринимателя и соратника Березовского, было найдено в его доме в Лондоне.

По некоторым данным, у мужчины выявлены следы удушья, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Вместе с тем представители британской полиции назвали его смерть «необъяснимой». Расследованием этого дела занимается контртеррористический отдел Скотленд-Ярда.

Предприниматель Николай Глушков скончался в столице Великобритании в понедельник, 12 марта.

В 2000 году российский суд приговорил его к трем годам лишения свободы по делу о хищении средств авиакомпании «Аэрофлот», в которой он ранее занимал пост заместителя генерального директора.

После отбывания срока предприниматель получил политическое убежище в Великобритании.

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