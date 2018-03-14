Ленинградский мост в Челябинске готовят к реконструкции

В Челябинске продолжается подготовка проекта реконструкции Ленинградского моста. Срок начала работ зависит от финансирования.

Фактически переправу через реку Миасс, связывающую две части города, отстроят заново. Планируется замена опор и пролетных строений. Кроме того, мост на проспекте Победы, соединяющий улицы Кирова и Российскую, расширят. Об этом сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

На сегодняшний день Ленинградский мост не справляется с транспортным потоком, поэтому на нем возникают заторы и пробки. После реконструкции, на которую требуется не менее года, пропускная способность дороги возрастет. На время работ движение полностью закрывать не будут, обещают в управлении дорожного хозяйства Челябинска.

Как писал портал iz.ru, Юбилейный мост в Омске откроют для автомобилей уже в мае этого года. Реконструкция идет в соответствии с графиком. На переправе появится архитектурная подсветка. Ее проект будут выполнять с учетом обновления Любинского проспекта и благоустройства улицы Ленина, чтобы привести вид к единому стилю.