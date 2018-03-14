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Дело возбуждено после смерти пенсионеров при прорыве трубы с кипятком

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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух пенсионеров в квартире, которую из-за прорыва трубы залило кипятком, проверка ведется в управляющей компании.

По данным следствия, течь возникла на стояке горячего водоснабжения еще летом 2017 года. Сотрудники аварийной службы провели ремонт, но не сообщили жильцам, что труба предназначена для холодной воды. 13 февраля незадолго до прорыва трубы дочь погибших заметила новую неисправность и связалась с управляющей компанией. Сотрудник сообщил, что бригада приедет 14 февраля, сообщает «Астрахань 24».

Авария случилась в ночь на 14 февраля. Квартиру залило кипятком, температура в комнатах поднялась до 80 градусов. Пенсионеры 71 и 78 лет были найдены мертвыми с сильными ожогами.

Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей. Следователи выявляют конкретных лиц, причастных к трагедии.

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