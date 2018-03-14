Повелитель времени

Британский ученый Стивен Хокинг, известный физик-теоретик и один из основоположников теории квантовой космологии, скончался в Великобритании рано утром в среду, 14 марта. Эйнштейн нашего времени, он воплотил современные представления об эксцентричном научном гении — и это несмотря на то, что последние десятилетия Хокинг был прикован к инвалидной коляске и практически лишен возможности говорить.

Во многом именно благодаря ему миллионы людей по всему миру заинтересовались сложной физикой и изучением тайн космоса. Каким мы запомним одного из самых известных ученых XXI века — в материале портала iz.ru.

Научно-популярная сенсация

Весной 1988 года сначала Америка и Великобритания, а затем и весь мир зачитывались книгой «Краткая история времени: от Большого взрыва до черных дыр».

хок6 Фото: Global Look Press/Jewish Chronical

Научно-популярный бестселлер, который разошелся миллионными тиражами, рассказывал простым читателям, не имеющим никакого отношения к науке, и тем более к физике, о появлении Вселенной, научно объяснял природу пространства и времени. Речь шла в том числе о загадочных черных дырах и о теории суперструн, о которой большинство людей вовсе никогда не слышали. При этом автор книги ухитрился изложить сложнейшие понятия максимально доступным языком и обойтись лишь одной формулой на весь том — это была эйнштейновская формула «энергии покоя» E=mc².

Так весь мир узнал имя Стивена Хокинга — на тот момент относительно молодого 46-летнего профессора Кембриджского университета.

Кембридж. Начало

Стивен Хокинг родился в 1942 году в Оксфорде — туда его родители переехали в начале 1940-х из Лондона, спасаясь от бомбежек, которым подвергалась британская столица. Его отец был исследователем в одном из медицинских институтов, мать работала там же секретарем. Они выбрали этот город, потому что оба когда-то окончили Оксфордский университет.

хок1 Стивен Хокинг в Кембриджском университете, 1 сентября 1988 г. Фото: Getty Images/Mirrorpix/Brian Randle

В 1962 году в возрасте 20 лет Хокинг получил в Оксфордском университете степень бакалавра, в 1966-м молодой ученый получил докторскую степень в Кембридже. Там он написал диссертацию «Свойства расширяющихся вселенных», и с тех пор именно космология стала главным предметом его интересов.

В течение следующих почти двадцати лет Хокинг работал исследователем и преподавателем в Кембриджском университете, а к 1979-му, сделав блестящую научную карьеру, стал профессором Кембриджа. К этому времени он был уже почти парализован.

Болезнь

Для современной публики инвалидная коляска — неотъемлемая часть образа Стивена Хокинга, символ способности преодолеть ограничения человеческого тела.

Причиной паралича стал боковой амиотрофический склероз, который у молодого человека нашли еще в начале 1960-х годов во время учебы в Оксфорде. Вскоре врачи стали говорить о том, что жить Хокингу осталось несколько лет. Однако ученый, с юности отличавшийся своенравным характером, к ним не прислушался — медицинские прогнозы не оправдались и даже в неизбежную инвалидную коляску Стивен Хокинг вынужден был сесть много позже, уже в самом конце десятилетия.

хок2 Космолог Стивен Хокинг в Принстонском университете в Нью-Джерси, 1979 год Фото: Getty Images/Santi Visalli

Свою научную деятельность на этом он был тем более не намерен прекращать. Именно в первой половине 1970-х, вскоре после того, как болезнь стала очевидна, Стивен Хокинг выступил со своими самыми известными теориями. Он, в частности, предположил, что «черные дыры» излучают свою энергию (этот процесс позднее назвали излучением Хокинга), в результате чего постепенно исчезают, растворяясь в пространстве.

Еще раньше, занимаясь теорией Большого взрыва, ученый заявил, что во Вселенной могут существовать микроскопические «черные дыры», энергетическая масса которых в действительности может составлять миллиарды тон. Уже в 2000-х он пришел к выводу, что они могут являться неиссякаемыми источниками энергии.

Такие высказывания не могли не привлекать внимания не только коллег, но и широкой публики. И Хокинг не только не гнушался говорить с людьми, к физике не имевшими никакого отношения, но и считал своей прямой обязанностью рассказывать о науке простым и понятным языком.

Вселенная Стивена Хокинга

Вслед за неоднократно переизданной «Краткой историей времени» в 1993 году Стивен Хокинг написал книгу «Черные дыры и молодые вселенные», в 2001-м — «Мир в ореховой скорлупке», а затем переключился на телевидение.

хок5 Фото: REUTERS/Charles W Luzier

В 1997-м вышел шестисерийный телевизионный фильм «Вселенная Стивена Хокинга», а в 2014-м — телесериал «Наука будущего со Стивеном Хокингом». И это далеко не полный список в его обширной «фильмографии». Сухой и эксцентричный человек в инвалидном кресле, способный писать и говорить о самых сложных и самых загадочных научных проблемах человеческим языком, сделавший впечатляющую академическую карьеру, но не боявшийся в отличие от большинства серьезных ученых резких или радикальных формулировок, стал для людей во всем мире подлинным символом современной науки.

При этом Стивен Хокинг, всегда ценивший хорошую дискуссию, не стеснялся спорить даже с собственными утверждениями. Еще в середине 1970-х, например, он заключил пари с американским физиком Кипом Торном о природе космического объекта «Лебедь Х-1». Оспаривая собственную теорию, Хокинг настаивал на том, что «Лебедь» «черной дырой» не является (вопреки мнению Торна).

Ставка в споре ученых была велика — годовая подписка на журнал «Пентхаус». Получить ее Хокингу не довелось — после почти двух десятилетий спора в 1990 году он признал свое поражение.

Преодолевая человеческие возможности

В конце 1980-х из-за сильного воспаления легких Хокингу сделали несколько операций, в результате которых ученый полностью утратил способность говорить. Так в его жизни появился знаменитый синтезатор речи, с помощью которого ученый до последних дней общался с миром, — аппарат, установленный на его кресле-коляске, ориентировался на датчик, прикрепленный к щеке Стивена Хокинга, — единственной части его тела, сохранявшей подвижность. Впрочем, этого ученому хватило не только для того, чтобы продолжать общаться с окружающими, но и для того, чтобы открывать для себя новые горизонты.

хок4 Фото: commons.wikimedia.org/Aero-News Network/Jim Campbell

В 2007 году на борту специального самолета Boeing 727 он совершил полет в невесомости, а в 2009-м планировал отправиться в космос — правда, полет тогда не состоялся.

К тому же Хокинг был известным общественным активистом — еще в 1968 году он участвовал в акциях против войны во Вьетнаме, а в 1990–2000-х уже в статусе почтенного профессора, последовательно выступал за всеобщее ядерное разоружение, борьбу с изменениями климата и за прекращение войны в Ираке в 2003 году, которую назвал «военным преступлением».

хок3 С супругой Элайн Мэйсон после церемонии бракосочетания, 16 сентября 1995 г. Фото: REUTERS/Russell Boyce

Ученый был дважды женат — первый раз он женился в начале 1960-х, второй раз — уже в 1990-е, будучи полностью парализованным. В 2006-м они с супругой, его бывшей сиделкой, развелись. У него есть трое детей: два сына и дочь. С дочерью Люси Стивен Хокинг в 2006 году написал детскую книгу «Джордж и тайны Вселенной».

За его заслуги в популяризации науки в Лондонском королевском обществе еще в 2015 году учредили ежегодную «Медаль Стивена Хокинга за научную коммуникацию», которая вручается за распространение научных знаний. На его счету больше тридцати наград от разных государств, включая орден Британской империи, швейцарская медаль Альберта Эйнштейна и медаль Копли — старейшая из присуждаемых в мире наград, которую вручает Лондонское королевское общество.