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МИД назвал истинные цели присутствия США в Афганистане

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Фото: U.S. Army/flickr.com/Steven Cope
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Соединенные Штаты Америки сохраняют свое военное присутствие в Исламской Республике Афганистан (ИРА), чтобы оказывать влияние на соседние страны, считает глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

По его мнению, Вашингтон пытается контролировать политические процессы в близлежащих государствах.

«Отчетливо прослеживается стремление США достигнуть дестабилизации в Средней Азии с ее переносом в Российскую Федерацию с тем, чтобы впоследствии преподнести себя в качестве единственного защитника от потенциальных и возникающих угроз в регионе», — приводит слова дипломата «РИА Новости».

По словам Кабулова, Вашингтон проецируют свои силы и на других региональных конкурентов таких, как Иран и Китай.

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