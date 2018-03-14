В МИДе рассказали об оптимальном формате переговоров по Афганистану

«Московский формат» переговоров по Афганистану является оптимальным для содействия национальному примирению в этой стране, заявил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

По его словам, другие международные форматы не способствовали привлечению талибов к мирному диалогу.

При этом спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов подчеркнул, что «кабульский процесс» Москва рассматривает как один из элементов поиска коллективного решения проблем урегулирования ситуации в республике.

При этом он напомнил, что в последний раз боевики отказались от переговоров в этом формате.

«Талибы проигнорировали недавнюю встречу «кабульского процесса» в афганской столице, настаивая на прямых переговорах с Соединенными Штатами», — приводит слова дипломата «РИА Новости».

В связи с этим Кабулов отметил, что к США есть также не мало вопросов по поводу их истинных целей и дальнейшего присутствия в Исламской Республике Афганистан.

«Отсутствие транспарентности и учета интересов соседних государств (с ИРА. — Прим. iz.ru) вызывает серьезное недовольство и ведет к утрате доверия к действиям этой страны в регионе», — заявил он.

Дипломат отметил, что за 17 лет политика Соединенных Штатов Америки в отношении Афганистана не изменилась.

По его словам, это подтверждает новая стратегия США по этой стране, в которой приоритет отдается силовому давлению на вооруженную оппозицию.

«До сих пор в Вашингтоне не могут принять, что не существует сугубо военного решения афганского конфликта и одержать победу над талибами силовыми методами не удастся», — добавил Кабулов.

По его мнению, парламентские выборы в Афганистане, которые намечены на июль, вряд ли состоятся в срок по нескольким причинам.

В частности, как отметил дипломат, около половины территории республики контролируют талибы, которые совершают резонансные теракты и явно не готовы идти на компромиссы.

Кроме того, остаются неразрешенными разногласия по параметрам предстоящих выборов между президентской администрацией и его политическими оппозиционерами.

Если же выборы и состоятся в июле, то их результаты вряд ли улучшат внутриполитическую обстановку в стране и доверие к нынешней власти, считает спецпредставитель президента РФ по Афганистану.