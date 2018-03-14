Названы сроки расторжения контрактов «Газпрома» и «Нафтогаза»

Расторжение контрактов между «Газпромом» и украинской компанией «Нафтогазом» займет до двух лет. Об этом заявил глава российской госкорпорации Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

«Без сомнения, процедура расторжения контрактов не очень быстрая. По-видимому, на это уйдет плюс-минус 1,5-2 года», — приводит РИА «Новости» слова Миллера.

По его словам, разрыв контрактов позволит «Газпрому» избежать новых штрафов за 2018 и 2019 годы за уменьшение объемов транзита. Миллер отметил, что в настоящий момент контракты с «Нафтогазом» для российской компании являются «экономически неэффективными и нецелесообразными».

Как писал портал iz.ru, 1 марта «Газпром» приостановил поставки газа на Украину, вернув «Нафтогазу» предоплату. Решение было обусловлено отсутствием дополнительного соглашения между компаниями.

Вместе с тем руководство российской госкорпорации объявило о запуске процедуры расторжения контрактов с украинской компанией.