Прямой эфир

Названы сроки расторжения контрактов «Газпрома» и «Нафтогаза»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Расторжение контрактов между «Газпромом» и украинской компанией «Нафтогазом» займет до двух лет. Об этом заявил глава российской госкорпорации Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

«Без сомнения, процедура расторжения контрактов не очень быстрая. По-видимому, на это уйдет плюс-минус 1,5-2 года», — приводит РИА «Новости» слова Миллера.

По его словам, разрыв контрактов позволит «Газпрому» избежать новых штрафов за 2018 и 2019 годы за уменьшение объемов транзита. Миллер отметил, что в настоящий момент контракты с «Нафтогазом» для российской компании являются «экономически неэффективными и нецелесообразными».

Как писал портал iz.ru, 1 марта «Газпром» приостановил поставки газа на Украину, вернув «Нафтогазу» предоплату. Решение было обусловлено отсутствием дополнительного соглашения между компаниями.

Вместе с тем руководство российской госкорпорации объявило о запуске процедуры расторжения контрактов с украинской компанией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Евросоюз попросили не вмешиваться в дела «Газпрома»
Дмитрий Медведев напомнил, что прекращение поставок российского газа Украине — вопрос двусторонних экономических отношений
Суд в Киеве отклонил апелляцию «Газпрома» по взысканию $6,5 млрд

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017