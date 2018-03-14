Шайба Задорова помогла «Колорадо» обыграть «Миннесоту» в НХЛ

«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:1, передает «Газета.ру».

В составе победителей отличился россиянин Никита Задоров. Российский вратарь «Колорадо» Семен Варламов отразил 33 из 34 бросков.

Ранее сообщалось, что три очка россиянина Никиты Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Оттавой».

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