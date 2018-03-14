Генсек НАТО поддержал позицию Лондона в отношении России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе разговора с главой британского МИД Борисом Джонсоном выразил поддержку линии Лондона в отношении России.

«Поговорив с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, глава МИД подчеркнул важность единства стран НАТО в противостоянии угрозе, которую представляет собой Россия не только для Великобритании, но и для наших союзников по НАТО», – говорится в сообщении британского внешнеполитического ведомства.

Генсек альянса выразил поддержку и солидарность Лондону и подчеркнул важность единства НАТО.

Как писал портал iz.ru, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению в Лондоне экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По ее словам, после случившегося речи о поддержании обычных отношений между Россией и Британией не идет.