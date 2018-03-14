Американец признался в подготовке теракта в Нью-Йорке от имени ИГ

Житель штата Нью-Джерси Грегори Лепски признался в подготовке теракта и попытке финансирования запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», сообщило министерство юстиции США.

Лепски был арестован 21 февраля текущего года в городе Пойнт-Плезант после инцидента в его семье. Во время обыска полицейские обнаружили новую скороварку и заподозрили его в подготовке теракта.

При проверке компьютера подозрения правоохранителей подтвердились. Выяснилось, что Лепски заявлял в соцсетях, что хотел бы вступить в ряды ИГ и устроить теракт в Нью-Йорке.

В ходе судебного заседания Лепски признал свою вину. Ему грозит от 16 до 19 лет тюрьмы, говорится в сообщении минюста.