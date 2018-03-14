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В США сообщили о грядущей отставке советников Трампа

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Фото: Global Look Press/Alexander Pohl
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Американские СМИ сообщили о грядущей отставке ключевых советников президента США Дональда Трампа на фоне увольнения госсекретаря Рекса Тиллерсона.

По данным CNN, покинуть свои посты должны советник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер и шеф аппарата Белого дома Джон Келли.

В качестве возможных замен Макмастеру названы вице-президент концерна Ford Стивен Бигун, глава корпорации Oracle Сафра Кац, экс-постпред США при ООН Джон Болтон и директор Агентства национальной безопасности Майк Роджерс.

Среди других потенциальных кандидатов на увольнение также значится министр по делам ветеранов Дэвид Шулкин, на место которого прочат главу Минэнерго Рика Перри.

Напомним, об отставке Тиллерсона было объявлено 13 марта. Должность главы внешнеполитического ведомства США займет директор ЦРУ Майк Помпео.

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