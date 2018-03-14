Трамп назначил директора ЦРУ новым госсекретарем

В США во вторник, 13 марта, произошел ряд кадровых перестановок. Рекс Тиллерсон покидает Госдепартамент, его место займет директор Центрального разведывательного управления Майк Помпео. Соответствующее решение принял американский президент Дональд Трамп.

Новым главой ЦРУ назначена Джина Хаспел, которая являлась заместителем Помпео. Она станет первой женщиной на этой должности.

Что же касается отставки Тиллерсона, то Трамп объяснил свое решение «разногласием во мнениях». В качестве примера президент привел иранскую сделку, которую экс-госсекретарь считал «нормальной» в отличие от него.

Глава государства отметил, что он «мыслит одинаково» с Помпео, который «проделает фантастическую работу» на новом посту, передает «РИА Новости».

Добавим, что вместе с Тиллерсоном Госдепартамент покидает Стив Голдштейн, занимавший должность замгоссекретаря. Его обязанности будет исполнять официальный представитель внешнеполитического ведомства США Хизер Науэрт.