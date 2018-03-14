СМИ сообщили о скорой отставке министра США по делам ветеранов

Американский лидер Дональд Трамп рассматривает вариант увольнения министра по делам ветеранов Дэвида Шулкина.

Как сообщает телеканал CNN, его место может занять министр энергетики Рик Перри. По данным СМИ, данные перестановки обсуждались на встрече Трампа и Перри в понедельник, 12 марта. В Белом доме Шулкина заподозрили в нежелании работать с рядом других чиновников.

Как писал портал iz.ru, ранее Трамп отправил в отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона. На его место он предложил назначить директора ЦРУ Майка Помпео.