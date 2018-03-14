Прямой эфир

СМИ сообщили о скорой отставке министра США по делам ветеранов

0
Фото: Global Look Press/Chris Kleponis
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский лидер Дональд Трамп рассматривает вариант увольнения министра по делам ветеранов Дэвида Шулкина.

Как сообщает телеканал CNN, его место может занять министр энергетики Рик Перри. По данным СМИ, данные перестановки обсуждались на встрече Трампа и Перри в понедельник, 12 марта. В Белом доме Шулкина заподозрили в нежелании работать с рядом других чиновников.

Как писал портал iz.ru, ранее Трамп отправил в отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона. На его место он предложил назначить директора ЦРУ Майка Помпео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп назначил Науэрт и. о. замгоссекретаря после отставки Тиллерсона
Тиллерсон отменил встречу с Лавровым из-за своей грядущей отставки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017