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Армия Сирии восстановила контроль над южным кварталом Дамаска

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Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
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Сирийские войска во вторник заняли квартал Кадам на южной окраине Дамаска.

По данным газеты «Ад-Дияр», анклав покинули порядка 300 членов радикальной вооруженной группировки «Аджнад аш-Шам» вместе со своими семьями.

Договоренность о выводе боевиков бандформирований с юга Дамаска была достигнута в сентябре прошлого года, но была реализована лишь частично. Восстановить контроль над южной окраиной Дамаска мешали террористы «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ), в чьих руках находится расположенный по соседству лагерь беженцев Ярмук, а также кварталы Тадамун, Хаджар-эль-Асвад и Эль-Ассали.

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