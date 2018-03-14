Армия Сирии восстановила контроль над южным кварталом Дамаска

Сирийские войска во вторник заняли квартал Кадам на южной окраине Дамаска.

По данным газеты «Ад-Дияр», анклав покинули порядка 300 членов радикальной вооруженной группировки «Аджнад аш-Шам» вместе со своими семьями.

Договоренность о выводе боевиков бандформирований с юга Дамаска была достигнута в сентябре прошлого года, но была реализована лишь частично. Восстановить контроль над южной окраиной Дамаска мешали террористы «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ), в чьих руках находится расположенный по соседству лагерь беженцев Ярмук, а также кварталы Тадамун, Хаджар-эль-Асвад и Эль-Ассали.