Экономичный способ получения пресной воды из воздуха разработали в России

Российские ученые научились добывать чистую пресную воду из воздуха. Плавающая в море установка может использовать энергию солнца или волн.

По словам руководителя проекта, профессора Тюменского индустриального университета Виктора Миронова, верхняя часть установки представляет собой буй, который плавает на поверхности воды и нагревается на солнце.

Он снабжен специальными мембранами для забора влажного воздуха. Энергия солнца повышает температуру внутри буя. Теплый воздух отправляют в так называемый конденсатор на глубине 20–40 м, где из воздуха выделяется влага.

«С 1 кв. м морской акватории в солнечный день можно получить до 1 л чистой воды в час только за счет солнца. Если подключить энергию морской волны, то еще больше. 400 подобных установок в акватории дадут 14 кубометров пресной воды в сутки при высоте волны 0,4 м», — отметил специалист.

Миронов добавил, что в «конденсаторе» получается чистейшая питьевая вода. При этом система независима от внешних источников энергоснабжения.

Подробнее — в материале «Известий»:

Солнце, воздух и — вода