Прямой эфир

Экономичный способ получения пресной воды из воздуха разработали в России

0
Фото: ТАСС/Владимир Байкальский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские ученые научились добывать чистую пресную воду из воздуха. Плавающая в море установка может использовать энергию солнца или волн.

По словам руководителя проекта, профессора Тюменского индустриального университета Виктора Миронова, верхняя часть установки представляет собой буй, который плавает на поверхности воды и нагревается на солнце.

Он снабжен специальными мембранами для забора влажного воздуха. Энергия солнца повышает температуру внутри буя. Теплый воздух отправляют в так называемый конденсатор на глубине 20–40 м, где из воздуха выделяется влага.

«С 1 кв. м морской акватории в солнечный день можно получить до 1 л чистой воды в час только за счет солнца. Если подключить энергию морской волны, то еще больше. 400 подобных установок в акватории дадут 14 кубометров пресной воды в сутки при высоте волны 0,4 м», — отметил специалист.

Миронов добавил, что в «конденсаторе» получается чистейшая питьевая вода. При этом система независима от внешних источников энергоснабжения.

Подробнее — в материале «Известий»:

Солнце, воздух и — вода

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые рассказали о психических проблемах владельцев смартфонов
Из кранов домов в Ингушетии потекла артезианская вода

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017