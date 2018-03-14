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СМИ опубликовали завещание основателя IKEA

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Фото: Global Look Press
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Часть состояния основателя известного шведского бренда IKEA Ингвара Кампрада отойдет детям. Другая часть, согласно завещанию, будет использована для финансирования различных проектов в Северной Швеции.

«Ингвар Кампрад всегда интересовался провинцией Норрланд и часто бывал там. Он хотел, чтобы молодежь жила там и не была вынуждена уезжать оттуда», — отметил глава Фонда IKEA Пер Хеггенес в комментарии газете Dagens nyheter.

По данным издания, завещанные средства поступят на счет Фонда семьи Кампрад, который был создан в 2011 году для поддержки проектов в области образования, предпринимательства, здоровья, социального развития, прежде всего в сельской местности. Состояние фонда оценивается в 4,7 млрд крон.

Как сообщал портал iz.ru, основатель крупнейшего в мире производителя мебели и товаров для дома IKEA Кампрад скончался на 92-м году жизни у себя дома в шведской провинции Смоланд 27 января 2018 года.

Умер основатель IKEA Ингвар Кампрад
Основатель шведской сети по продаже мебели и товаров для дома IKEA Ингвар Кампрад скончался на 92-м году жизни
Фото: REUTERS/TT NEWS AGENCY
Умер основатель IKEA Ингвар Кампрад
Шведский предприниматель основал компанию IKEA, когда ему было 17 лет
Фото: Ikea Newsroom
Умер основатель IKEA Ингвар Кампрад
Название IKEA расшифровывается как Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd, где первые два слова — имя и фамилия основателя, Эльмтарюд — название фермы его отца, а Агуннарюд — местный протестантский приход
Фото: Фото: REUTERS/TT NEWS AGENCY
Умер основатель IKEA Ингвар Кампрад
Первый магазин IKEA открылся в 1958 году в шведском Эльмхульте. По состоянию на январь 2018 года, корпорация владеет и управляет 412 магазинами в 49 странах мира
Фото: Ikea Newsroom
Умер основатель IKEA Ингвар Кампрад
Многие годы основатель IKEA возглавлял список самых богатых людей Швеции
Фото: Global Look Press/imago stock&people
Умер основатель IKEA Ингвар Кампрад
Несмотря на это, Ингвар Кампрад во всем стремился к экономии, даже покупал одежду в секонд-хендах и на блошиных рынках
Фото: REUTERS/Denis Balibouse
Умер основатель IKEA Ингвар Кампрад
На фото: Ингвар Кампрад с сыновьями, занимающими руководящие посты в компании
Фото: Ikea Newsroom
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