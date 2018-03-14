СМИ опубликовали завещание основателя IKEA

Часть состояния основателя известного шведского бренда IKEA Ингвара Кампрада отойдет детям. Другая часть, согласно завещанию, будет использована для финансирования различных проектов в Северной Швеции.

«Ингвар Кампрад всегда интересовался провинцией Норрланд и часто бывал там. Он хотел, чтобы молодежь жила там и не была вынуждена уезжать оттуда», — отметил глава Фонда IKEA Пер Хеггенес в комментарии газете Dagens nyheter.

По данным издания, завещанные средства поступят на счет Фонда семьи Кампрад, который был создан в 2011 году для поддержки проектов в области образования, предпринимательства, здоровья, социального развития, прежде всего в сельской местности. Состояние фонда оценивается в 4,7 млрд крон.

Как сообщал портал iz.ru, основатель крупнейшего в мире производителя мебели и товаров для дома IKEA Кампрад скончался на 92-м году жизни у себя дома в шведской провинции Смоланд 27 января 2018 года.