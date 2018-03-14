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Россия предостерегла США от ракетного удара по Дамаску

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Фото: REUTERS/Bassam Khabieh
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США планируют нанести массированный удар по правительственным кварталам Дамаска. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

По его словам, боевики готовят провокацию с отравляющими веществами с целью оправдания ракетного удара. Для этого в нескольких районах Восточной Гуты стянута массовка из женщин, детей и стариков, которые будут изображать жертв химатаки.

«Там уже находятся активисты «белых касок» и съемочные группы с аппаратурой спутниковой видеотрансляции», — заявил Герасимов.

Он отметил, что США обвинят в химатаке правительственные войска и в качестве ответа нанесут ракетно-бомбовый удар по кварталам Дамаска, передает ТАСС.

Начальник Генштаба напомнил, что в учреждениях и объектах минобороны Сирии находятся российские военные советники представители Центра примирения враждующих сторон и военнослужащие военной полиции. Если возникнет угроза их жизням, Россия «примет ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять».

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