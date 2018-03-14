Россия предостерегла США от ракетного удара по Дамаску
США планируют нанести массированный удар по правительственным кварталам Дамаска. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
По его словам, боевики готовят провокацию с отравляющими веществами с целью оправдания ракетного удара. Для этого в нескольких районах Восточной Гуты стянута массовка из женщин, детей и стариков, которые будут изображать жертв химатаки.
«Там уже находятся активисты «белых касок» и съемочные группы с аппаратурой спутниковой видеотрансляции», — заявил Герасимов.
Он отметил, что США обвинят в химатаке правительственные войска и в качестве ответа нанесут ракетно-бомбовый удар по кварталам Дамаска, передает ТАСС.
Начальник Генштаба напомнил, что в учреждениях и объектах минобороны Сирии находятся российские военные советники представители Центра примирения враждующих сторон и военнослужащие военной полиции. Если возникнет угроза их жизням, Россия «примет ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять».