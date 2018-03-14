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«Рома» победила «Шахтер» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

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Фото: REUTERS/Max Rossi
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«Рома» в родных стенах победила «Шахтер» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вышла в следующую стадию турнира.

Единственный мяч был забит на 52-й минуте, голом отметился босниец Эдин Джеко.

Первая встреча, прошедшая на Украине, завершилась со счетом 2:1 в пользу «горняков». Таким образом, итальянский клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов благодаря голу, забитому на выезде.

Также в следующую стадию турнира пробились «Ювентус», «Манчестер Сити», «Реал», «Ливерпуль» и «Севилья».

В среду, 14 марта, пройдут два заключительных матча 1/8 финала Лиги чемпионов. «Барселона» примет «Челси», а «Бешикташ» на своем поле сыграет с «Баварией».

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