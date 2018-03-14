«Севилья» сенсационно выбила «Манчестер Юнайтед» из Лиги чемпионов

«Севилья» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде обыграла «Манчестер Юнайтед», оставив британский клуб за бортом турнира. Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

Счет в матче был открыт на 74-й минуте, отличился Виссам Бен-Йеддер. Он же спустя четыре минуты упрочил преимущество «Севильи», оформив дубль.

Манкунианцы сумели отквитать лишь один мяч, на 84-й минуте ворота гостей поразил Ромелу Лукаку.

Первая встреча, прошедшая в Испании, завершилась нулевой ничьей. Таким образом, в четвертьфинал Лиги чемпионов вышла «Севилья».

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