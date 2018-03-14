Порошенко призвал «Большую семерку» не признавать выборы в Крыму

Страны «Большой семерки» не должны признавать выборы президента России в Крыму и не отправлять на полуостров наблюдателей. С таким заявлением выступил президент Украины Петр Порошенко на встрече с послами стран G7.

Украинский лидер подчеркнул, что для страны является критически важным получить «твердое заявление об осуждении и непризнании российских выборов в Крыму».

Он также отметил, что «важно не позволить вашим гражданам посетить Крым с целью мониторинга выборов», поскольку это бы разрушило «политику «единого голоса по выборам в Крыму».

Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося 16 марта 2014 года. Украина не признала результатов голосования и по-прежнему считает полуостров своей территорией.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.