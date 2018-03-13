XXI фестиваль спорта «Универсиада-2018» пройдет в Липецке

Традиционный XXI областной фестиваль студенческого спорта «Универсиада-2018» пройдет в Липецке. Фестиваль направлен на популяризацию спорта и здорового образа жизни среди молодежи.

С 27 по 28 марта 2018 года в городе состоится уже ставший традиционным фестиваль «Универсиада-2018». Мероприятия будет проходить на разнообразных площадках вузов города, а церемония открытия состоится на территории ЛГТУ, сообщает Lipetskmedia.

Состязания пройдут в два этапа. Первый этап сформирует сборную команду одного конкретного учебного заведения, а во втором этапе уже определится победитель среди высших учебных заведений Липецкой области.

В общей сложности участники посоревнуются в одиннадцати видах спорта: волейбол, баскетбол, гиревой спорт, армрестлинг, плавание, настольный теннис, мини-футбол, перетягивание каната, аэробика, быстрые шахматы, силовое многоборье.