«Сбежавшая» в Россию Савченко опубликовала фото из Страсбурга

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую обвиняли в бегстве в Россию, опубликовала фотографии из Страсбурга, где проходит сессия ПАСЕ.

Надежда Савченко должна была явиться на допрос в СБУ 13 марта в рамках уголовного дела, возбужденного против главы общественной организации Центр освобождения пленных Владимира Рубана. Позднее генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что депутат покинула территорию страны для участия в международной конференции.

В свою очередь, замглавы фракции «Народный фронт» и член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук, ссылаясь на вице-президента ПАСЕ Владимира Арьева, заявил, что Савченко не входит в состав делегации Украины.

Он также высказал мнение, что депутат может находиться только на территории России, где скрывается от правосудия.

Владимира Рубана обвиняют в подготовке покушения на президента Украины Петра Порошенко и первых лиц государства.