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Два брата погибли при пожаре в Сызрани

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Два брата погибли при пожаре в Сызрани Самарской области, об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Самарской области.

Трагедия произошла вчера вечером, 12 марта, около 21:35 в одном из жилых домов на улице Транспортной. Прибывшие на место происшествия службы ликвидировали возгорание, затем при осмотре места происшествия ими было обнаружено два тела, сообщает НИА «Самара».

Было установлено, что найденные тела принадлежат двум братьям, которые проживали в данном доме. По предварительной версии, причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Назначены судебно-медицинское и пожарно-техническое исследования.

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