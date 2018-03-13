Дебоширка устроила погром в детском саду в Магнитогорске

Дебоширка в состоянии алкогольного опьянения проникла в детский сад и устроила в нем погром в Магнитогорске Челябинской области, сообщает пресс-служба группы охранных предприятий «Право роста».

В один из детских садов города проникла женщина и начала крушить мебель в комнате, переворачивать и разбрасывать детские игрушки и другие предметы интерьера. Информацию об этом подтвердила пресс-служба МВД России по Челябинской области, передает «Ура.ру».

Злоумышленница проникла в здание по пожарной лестнице. Для этого она вырвала ограждающую окно решетку, а затем разбила стекло двери. Сотрудники детского учреждения вызвали сотрудников охраны, которые и остановили женщину.

Отмечается, что проникнувшая в детский сад женщина имела признаки алкогольного опьянения.