Дебоширка устроила погром в детском саду в Магнитогорске
Дебоширка в состоянии алкогольного опьянения проникла в детский сад и устроила в нем погром в Магнитогорске Челябинской области, сообщает пресс-служба группы охранных предприятий «Право роста».
В один из детских садов города проникла женщина и начала крушить мебель в комнате, переворачивать и разбрасывать детские игрушки и другие предметы интерьера. Информацию об этом подтвердила пресс-служба МВД России по Челябинской области, передает «Ура.ру».
Злоумышленница проникла в здание по пожарной лестнице. Для этого она вырвала ограждающую окно решетку, а затем разбила стекло двери. Сотрудники детского учреждения вызвали сотрудников охраны, которые и остановили женщину.
Отмечается, что проникнувшая в детский сад женщина имела признаки алкогольного опьянения.