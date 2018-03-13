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Эстония солидарна с Великобританией в деле об отравлении в Солсбери

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Фото: Global Look Press/Newspix24/Matti Matikainen
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Глубокую озабоченность в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в английском городе Солсбери и солидарность с Великобританией выразил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер. Его заявление опубликовано на сайте эстонского МИДа.

Согласно заявлению, Эстония выражает глубокую тревогу и озабоченность в связи с тем, что в Великобритании было применено ядовитое вещество, которое вызвало опасное отравление у Сергея и Юлии Скрипаль, а также поставившее под угрозу сотни человеческих жизней.

Также министр отметил, что после Второй мировой войны отравление в Солсбери стало первым случаем применения химоружия в Европе. Он назвал произошедшее грубейшим нарушением международных норм и права, которое свидетельствует о полном пренебрежении к жизням людей.

Миксер заявил, что полностью доверяет результатам расследования, проведенного властями Великобритании, и призвал Россию подтвердить уничтожение химического оружия и обеспечить эффективность режимов контроля за вооружениями.

Ранее портал iz.ru сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил с осуждением покушения на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и назвал его недопустимым. 

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