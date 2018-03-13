Прямой эфир

В Совфеде опровергли намерение повысить пенсионный возраст

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Повышение пенсионного возраста во властных структурах не обсуждается, заявил глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

«Ни в правительстве, ни в Госдуме, ни в Совете Федерации такого законопроекта нет», — заявил он.

В соответствии со стратегией пенсионного развития РФ пенсионный возраст в России не должен меняться до 2030 года, приводит слова сенатора «РИА Новости».

«Экономическая эффективность от повышения пенсионного возраста ничтожна», — утверждал представитель Совфеда.

Ранее ВЭБ опубликовал прогноз, согласно которому предусматривается постепенное повышение пенсионного возраста для россиян с 2020 года, ежегодно по полгода. Рязанский назвал этот проект «самотворчеством».

Как писал iz.ru, повышение суммы пенсионных выплат до 25 тыс. рублей является приоритетной задачей правительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минтруд предложил с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии
Кудрин призвал уравнять пенсионный возраст мужчин и женщин

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017