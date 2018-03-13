В Совфеде опровергли намерение повысить пенсионный возраст

Повышение пенсионного возраста во властных структурах не обсуждается, заявил глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

«Ни в правительстве, ни в Госдуме, ни в Совете Федерации такого законопроекта нет», — заявил он.

В соответствии со стратегией пенсионного развития РФ пенсионный возраст в России не должен меняться до 2030 года, приводит слова сенатора «РИА Новости».

«Экономическая эффективность от повышения пенсионного возраста ничтожна», — утверждал представитель Совфеда.

Ранее ВЭБ опубликовал прогноз, согласно которому предусматривается постепенное повышение пенсионного возраста для россиян с 2020 года, ежегодно по полгода. Рязанский назвал этот проект «самотворчеством».

Как писал iz.ru, повышение суммы пенсионных выплат до 25 тыс. рублей является приоритетной задачей правительства.