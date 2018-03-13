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Эффективность социальных выплат проверят власти Псковской области

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Рабочую группу по мониторингу социальных выплат жителям Псковской области предложила создать заместитель главы города Пскова Елена Полонская. Как передает Псковская лента новостей, ее участникам предстоит проверить, насколько эти выплаты эффективны.

Кроме того, Полонская высказала ряд идей о материнском капитале. По ее мнению, эти средства должны идти не только на реконструкцию жилых домов, но и на подведение коммуникационных сетей. 

Как писал портал iz.ru, ежемесячные выплаты льготникам Липецкой области увеличены по решению местных депутатов, изменения затронут порядка 100 тыс. человек. Внесены изменения в закон о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан. С 1 марта ежемесячные выплаты льготникам проиндексированы на 5%. Необходимые средства уже заложены в областной бюджет.

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