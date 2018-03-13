Прямой эфир

Сертификаты на жилье получили инвалиды и пенсионеры в Оленегорске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жилищные сертификаты вручили в администрации Оленегорска. Среди получателей — инвалиды 1 и 2 групп и пенсионеры, вставшие на учет с 1995 по 1999 год. Основными требованиями являются отсутствие жилья в других регионах страны и стаж работы в районах Крайнего Севера не менее 15 лет.

Переселенцы хотят переехать в Москву и Санкт-Петербург, Брянскую, Воронежскую, Ленинградскую и Тюменскую области. Граждане могут приобрести жилье на сумму, указанную в сертификате, либо добавить собственные деньги, отмечает ИА «Би-порт».

Напомним, самую высокую среднюю рыночную стоимость жилья Минстрой РФ ранее установил для Москвы — 91,67 тыс. рублей за 1 кв. м. В тройку самых дорогих регионов вошли Санкт-Петербург (63,4 тыс. рублей) и Сахалинская область (59,4 тыс. рублей). Самая низкая стоимость жилья установлена в республиках Адыгея (26,5 тыс. рублей), Калмыкия (26,8 тыс. рублей) и Ингушетия (27,2 тыс. рублей).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минстрой снизил среднюю рыночную стоимость 1 кв. м жилья в России
Маткапитал, льготы на ЖКХ и ипотека
На какую поддержку со стороны государства могут рассчитывать многодетные семьи в 2018 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017