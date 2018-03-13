Сертификаты на жилье получили инвалиды и пенсионеры в Оленегорске

Жилищные сертификаты вручили в администрации Оленегорска. Среди получателей — инвалиды 1 и 2 групп и пенсионеры, вставшие на учет с 1995 по 1999 год. Основными требованиями являются отсутствие жилья в других регионах страны и стаж работы в районах Крайнего Севера не менее 15 лет.

Переселенцы хотят переехать в Москву и Санкт-Петербург, Брянскую, Воронежскую, Ленинградскую и Тюменскую области. Граждане могут приобрести жилье на сумму, указанную в сертификате, либо добавить собственные деньги, отмечает ИА «Би-порт».

Напомним, самую высокую среднюю рыночную стоимость жилья Минстрой РФ ранее установил для Москвы — 91,67 тыс. рублей за 1 кв. м. В тройку самых дорогих регионов вошли Санкт-Петербург (63,4 тыс. рублей) и Сахалинская область (59,4 тыс. рублей). Самая низкая стоимость жилья установлена в республиках Адыгея (26,5 тыс. рублей), Калмыкия (26,8 тыс. рублей) и Ингушетия (27,2 тыс. рублей).