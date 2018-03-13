Короля и королеву Бельгии чуть не встретили флагом ФРГ в Канаде

В неловкое положение попали представители канадской стороны во время приезда в Оттаву королевской четы из Бельгии, перепутав бельгийский флаг с немецким. Об этом во вторник сообщила местная радиостанция Premiere.

Инцидент произошел на мероприятии в рамках официального визита короля Бельгии Филиппа и королевы Матильды в Канаду.

Oeps, foutje. Canadezen signaleren boom die koningin Fabiola in 1977 heeft geplant in Ottawa tijdens eerste Belgisch staatsbezoek met Duits(!) vlagje. Nadat Belgische media hen daar attent op maken, grijpen ze in. #BelCan2018 pic.twitter.com/pSPIqZMzaJ — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) 12 марта 2018 г.

Королевская чета должна была посадить клен в одном из парков Оттавы. Выяснилось, что рядом с деревом, посаженным в парке в 1977 году бельгийской королевой Фабиолой, вместо флага Бельгии реял флаг ФРГ, похожий на него по цветовой гамме. Протокольный конфуз заметили и быстро исправили еще до приезда высоких гостей.

«Пока мы готовились к церемонии посадки деревьев на территории резиденции, то узнали, что произошло недоразумение с флагом. Мы немедленно исправили ситуацию до того, как на церемонию прибыла королевская чета», — цитирует телеканал «360» пресс-секретаря Мари-Ив Леторно.