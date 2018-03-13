Три человека пострадали в результате взрыва в жилом доме в Петербурге
Три человека пострадали в результате взрыва, произошедшего в жилом доме на улице Народного Ополчения в Санкт-Петербурге.
По предварительным данным, два человека были доставлены в медицинское учреждение, еще одного пострадавшего медики осматривают на месте происшествия, сообщает РЕН ТВ.
Ранее портал iz.ru сообщал, что спустя около часа после взрыва бытового газа на верхних этажах жилого дома в Петербурге начался пожар.
Взрыв газа произошел около 18 часов 13 марта в жилом доме. В результате пострадали четыре квартиры.