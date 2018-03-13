Рэпер Крейг Мак умер в США

Американский рэпер Крейг Мак скончался на 47-м году жизни. Об этом сообщает Fox News.

Известно, что музыкант умер в своем доме в Уолтерборо в Южной Каролине. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Крейг Мак работал с лейблом Bad Boy Records Шона «Дидди» Комбса. Известность он получил в 1995 году после хита Flava in Ya Ear, который был номинирован на «Грэмми». После релиза второго альбома Мак решил оставить рэп и уйти в религию, сообщает телеканал «360».