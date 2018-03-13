Посевные площади в Тверской области будут увеличены на 20 тыс. га

В Тверской области в оборот будет введено 20 тыс. га ранее неиспользуемых земель сельхозназначения, что обеспечит рост посевных площадей региона до 557,3 тыс. га. На проведение сезонных работ выделено из бюджета более 69 млн рублей — почти в 19 раз больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Губернатор региона Игорь Руденя дал поручение рассмотреть возможность открытия нового направления расходования средств региональной господдержки в сфере АПК — на компенсацию затрат на электроэнергию, передают «Тверские ведомости». В этом году посевные площади составят 557,3 тыс. га: 74,2 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, 51 тыс. га кормовых культур, 21,5 тыс. га картофеля, 7,5 тыс. га льна-долгунца, 4,3 тыс. га овощей. Согласно прогнозам министерства сельского хозяйства региона, объемы производства оцениваются в 39,9 млрд рублей, что на на 2,4 млрд рублей больше, чем в 2017-м.

Напомним, дистанционное зондирование земли планируют внедрить в Нижегородской области. Это позволит следить за посевами на полях и получать актуальную информацию о состоянии посевов. Метод поможет четко определять границы полей для картографии, анализировать степень используемости земель и их состояние.