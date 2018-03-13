Хлеб в Ленинградской области будут делать из омского зерна

Хлебокомбинат в Ленинградской области будет производить продукцию из омского зерна высшего сорта. Об этом договорились на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей в Краснодаре.

Вчера, 12 марта, представители Ленинградского комбината хлебопродуктов и правительство Омской области обсудили вопрос поставки зерна из Омской области на предприятие. Из зерна высшего сорта в Ленинградской области планируют печь хлеб, сообщает РИА «Омск-информ».

На встрече стороны пришли к согласию относительно заключения контрактов на поставку зерна.

По словам врио губернатора Омской области Александра Буркова, урожай в Омской области богат и вопрос его реализации нужно прорабатывать. По обращению в Минсельхоз лимит на вывоз зерна из области был увеличен со 100 тыс. до 250 тыс. т.