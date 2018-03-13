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Коми готовится к чемпионату России по лыжным гонкам

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На лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной в Коми установили новое мультимедийное табло. В ближайшие дни специалисты настроят новое оборудование, чтобы вести прямую трансляцию с дистанций, а также показывать промежуточные и итоговые результаты забегов, повторять интересные моменты гонок. 

Напомним, что чемпионат России по лыжным гонкам пройдет на территории региона с 24 марта по 1 апреля 2018 года. Спортсмены будут бежать скиатлон, спринт, масс-старты, индивидуальные гонки. В соревнованиях примут участие 270 человек из 41 субъекта РФ. Торжественное открытие ЧР по лыжным гонкам запланировано на 23 марта, передает ИА «Комиинформ».

Портал iz.ru сообщал о том, что россиянин Александр Большунов финишировал вторым в индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Финляндии. Он уступил лыжнику из Казахстана Алексею Полтаранину всего 9,1 секунды. На Олимпиаде в Пхёнчхане Большунов завоевал три серебряные и одну бронзовую медали.

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