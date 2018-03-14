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Минтранс предложил устанавливать к чемпионату мира по футболу, который пройдет этим летом в России, новый знак — «Движение автобусов запрещено». Отмечу, что в соответствии с требованиями по организации и безопасности таких крупных мероприятий определенные ограничительные и регулятивные меры вводятся всегда. Необходимы они и сейчас — не исключаю, что нужны и другие новые знаки.

Во время Олимпийских игр в Сочи нововведения на дорогах были куда масштабнее. Тогда было введено девять новых знаков и одна разметка. В частности, в Правилах дорожного движения появилось понятие «транспортное средство Олимпийских игр», которое получило эксклюзивное право ездить по сочинским «выделенкам», обозначенным новыми знаками и разметкой. Появились таблички «кроме транспортных средств Олимпийских игр», позволявшие снимать ограничения для этих автомобилей и разрешать им движение под «кирпич» или там, где другим машинам ездить запрещено.

Сейчас же Минтранс предлагает предусмотреть в Правилах дорожного движения возможность запрещать движение автобусам. Знак представляет собой круг в формате и размерах дорожного знака «Движение грузовых автомобилей запрещено», только внутри изображен автобус. При этом его действие не будет распространяться на маршрутный транспорт. То, что рейсовые автобусы имеют привилегии, для нашей системы тоже не ново — они уже сейчас могут ездить под «кирпич» и отступать от разметки. Также новый знак не распространит запрет движения на транспортные средства, которые передают информацию в транспортную дирекцию ЧМ-2018, и автобусы, которым разрешено движение территориальным органом МВД. На них, предполагаю, будут перемещаться игроки сборных команд, тренеры, официальные лица.

Желание ограничить движение остальных автобусов во время игр вполне логично. Чтобы посмотреть на игры, наверняка будут приезжать большие группы туристов из соседних регионов, а на подъезде к тем же стадионам или на въездах в города пробок из автобусов лучше избежать. Для их стоянки в городах, принимающих матчи ЧМ-2018, логично создать отдельные площадки. Туристам, возможно, будет не так удобно добираться до стадионов на общественном транспотре или такси, но по крайней мере мы сможем избежать десятибалльных пробок.

Таким образом, при организации движения в городе в целом и у стадиона в частности у региональных властей и ГИБДД будет возможность разграничить транспортные потоки, не утомить спортсменов стоянием в заторах и не допустить коллапса в общественном транспорте. И тем самым создать у гостей мундиаля благоприятное впечатление о нашей стране. Кроме того, ограничение движения автобусов отчасти усилит безопасность в городах, где пройдут матчи.

Допускаю, что к чемпионату у нас могут появиться и другие новые знаки и таблички, чтобы приоритезировать проезд машин, обслуживающих официальные делегации стран-участниц и перевозящих самих футболистов. Например, таким автомобилям можно было бы разрешить проезд по выделенной полосе, создать отдельные зоны подъезда к стадионам и парковку.

Автор — руководитель экспертного центра «Пробок.нет»

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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