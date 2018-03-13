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Скотленд-Ярд: врачи наблюдают за состоянием четвертого отравившегося

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Фото: Global Look Press/Leonard Kehnscherper
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Врачи наблюдают за состоянием четвертого человека, который мог отравиться нервно-паралитическим газом вместе с Сергеем и Юлией Скрипаль, а также полицейским. Об этом сообщает Скотленд-Ярд.

Кроме того, сообщается, что бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в критическом состоянии. Такое заявление сделал заместитель главы контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу.

В своем заявлении он обратился ко всем, кто видел Сергея и Юлию в машине Скрипаля, красном BMW, в районе Солсбери между 13:00 и 13:45 в воскресенье, 4 марта, и попросил связаться со Скотленд-Ярдом.

Ранее портал iz.ru сообщал, что следы неизвестного нервно-паралитического вещества, которое стало причиной отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, были обнаружены в ресторане Zizi в Солсбери.

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